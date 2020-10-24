المستقلة/ -اعلن مصرف الرشيد، اطلاق قرض للعاطلين عن العمل بمبلغ 20 مليون دينار ولكلا الجنسين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت المستقلة نسخة منه انه اليوم السبت ، “تم المباشرة باطلاق قرض للعاطلين عن العمل بمبلغ 20 مليون دينار ولكلا الجنسين لفتح مشروع صغير “.

واضاف ان “التعلميات الخاصة بالقرض هو ان يمنح لفتح مشروع صغير كما ان تضمنت كفالة موظف وهوية غرفة تجارة بغداد وعقد ايجار مكان المشروع وبأمكان الراغبين بالتقديم مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات”.

يذكر ان مصرف الرشيد اطلاق خلال السنوات الماضية سلف وقروض متنوعة للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.