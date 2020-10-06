الرافدين يوجه كافة فروعه بالمباشرة بتوزيع رواتب الموظفين .. غدا الأربعاء

المستقلة / – وجّه مصرف الرافدين، كافة فروعه في بغداد والمحافظات المباشرة غداً الاربعاء بصرف رواتب الموظفين لشهر ايلول .

واوضح في بيان تلقى المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، انه استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من قبل مدير عام المصرف فقد تقرر المباشرة يوم غد الاربعاء لفروع المصرف في البلاد بالدوام لتوزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول وكل حسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها ورفع رواتبها من دون تأخير”.