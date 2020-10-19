الرافدين يوجه فروعه في بغداد والمحافظات بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية

المستقلة / – وجه مصرف الرافدين، فروعه في بغداد والمحافظات بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، ان “هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف”.

واشار الى ان “المصرف اتخذ الإجراءات القانونية والادارية بحق كل من تخلف عن سداد ما بذمته من القروض بمختلف أنواعها”.