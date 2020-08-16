الرافدين يهدد باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يرفض تسديد قروض بسماية

المستقلة … دعا مصرف الرافدين، الاحد،المواطنين إلى تسديد ما بذمتهم من أقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني.

وقال المصرف في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاحد ، إن “هناك بعض المواطنين متلكئين وقد تخلفوا عن تسديد الدفعات الشهرية للأقساط المترتبة على قروض بسماية السكني”.

واشار الى أن “المصرف وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اتخذ إجراءات قانونية وإدارية بحق المواطنين الذين يمتنعون عن التسديد لتلك الاقساط الشهرية وستكون هناك خطوات مشددة أخرى في الأيام المقبلة”.