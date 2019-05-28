الرافدين ينشر تعليمات منح قروض 100 مليون لأصحاب الجامعات والمدارس

(المستقلة)… اعلن مصرف الرافدين يوم الاثنين عن منح قروض لاصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال الاهلية لكافة المراحل وذلك لتوسيع عملهم .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، انه ولغرض تقديم الدعم للجامعات والمدارس الاهلية والمساهمة في تهيئة البيئة التربوية المناسبة . تقرر منح قروض تشغيلية لتوسيع اعمال الجامعات والمدارس الاهلية لكافة المراحل وفق الالية المبينة ادناه :

1- مبلغ القرض

رياض الاطفال ( 25) مليون دينار

المدارس الابتدائية ( 50) مليون دينار

المدارس المتوسطة والثانوية ( 75) مليون دينار

الجامعات الاهلية ( 100) مليون دينار

2- مدة القرض ( 5) سنوات بضمنها سنة امهال

3- يتم تقديم عقار مناسب من قبل طالب القرض ويتم رهنه تأمينيا من الدرجة الاولى لصالح المصرف بحيث تغطي قيمته ( مبلغ القرض + 20% ) .

المستمسكات المطلوبة

1- يتم تقديم طلب للحصول على قرض تشغيلي

2- يتم تقديم المستمسكات الثبوتية لطالب القرض ( هوية الاحوال المدنية , بطاقة السكن ) او البطاقة الوطنية الموحدة لمن صدرت له

3- يقدم طالب القرض الاجازة الخاصة بفتح المشروع والموافقات الاصولية من الجهات المعنية ( وزارة التربية او وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )

4- تقديم صورة قيد حديثة للعقار المراد رهنه لصالح المصرف .

اجراءات الفرع

1- يتم الكشف عن المشروع واستحصال تاييد مدير الفرع بان المشروع متكامل من ناحية الانجاز .

2-يتم اجراء الكشف على العقار المقدم كضمان واعداد تقرير الكشف حسب الضوابط ورهن العقار رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى لصالح المصرف .

3-التأكد من صحة صدور المستندات المقدمة كافة.

4- يتحمل المقترض كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالقرض.

5- في حالة تأخير تسديد الفوائد والاقساط لاي سبب كان تستوفى فائدة تاخيرية وعلى عدد ايام التاخير وحسب الشروط والضوابط.