الرافدين ينشر اسماء الممتنعين عن تسديد الاقساط الشهرية من قروض بسماية

المستقلة / – أعلن مصرف الرافدين، عن نشره اسماء وجبة جديدة من المتلكئين لقروض بسماية الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من الاقساط الشهرية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، انه “بدأ اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تسديد الاقساط الشهرية من قروض بسماية”.

وأشار إلى أن “المصرف وبالتعاون مع الجهات الساندة شرع بخطوات حثيثة لاسترداد تلك الاموال من ساكني مجمع بسماية الذين البعض منهم تخلف عن سداد ما بذمته من القسط الشهري وتنفيذ الاوامر القانونية بحقهم والمتعلقة باعادة تلك الأموال”.

واوضح البيان انه “سيتم نشر اسماء جديدة للممتنعين عن التسديد وعلى شكل وجبات في الايام المقبلة”.