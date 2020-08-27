الرافدين يمنح المواطنين قروض بقيمة 50 مليون دينار لغرض البناء

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، عن منح المواطنين قروض بقيمة 50 مليون دينار لغرض البناء على قطعة أرض سكنية باسمه.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم الخميس ،” انه تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء على قطعة أرض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك”.

وأضاف:” أن القرار يأتي بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف”.

واشترط المصرف في بيانه” تقديم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يرغب في البناء على قطعة الأرض”.

وتعتبر نسبة الفائدة على القروض والتسهيلات المصرفية في العراق الاعلى على مستوى العالم والمنطقة ، حيث تفرض المصارف الحكومية والاهلية نسبة فائدة 12 % على القرض السكني او التجاري ، الامر الذي يعرقل العملية الاقتصادية .