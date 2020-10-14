الرافدين يمنح أصحاب المحال التجارية قروض تصل إلى 25 مليون دينار

المستقلة / – أعلن مصرف الرافدين عن منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من أصحاب المحال التجارية تصل إلى 25 مليون دينار.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء ، “تماشيًا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعمًا للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار”.

ودعا المصرف، المواطنين اصحاب المحلات والمهن الأخرى على مختلف أنواعها إلى “الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”، مؤكداً ان “مدة تسديد القرض هي 5 سنوات أي بواقع 60 شهراً”.