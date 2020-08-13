الرافدين يقدم خدمة “سلفني” للموظفين ومنتسبي الداخلية دون فوائد

المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين ان خدمة / سلفني / للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية دون فوائد والتقديم عليها الكترونيا واستلامها بشكل فوري خلال دقائق معدودة عن طريق فروع المصرف او مكاتب المنافذ .

واوضح المصرف ، ان ” التقديم على خدمة / سلفني / يكون عبر الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans “، مشيرا الى انه ” بعد استكمال كافة إجراءات التقديم ، فان النظام الإلكتروني سيخطر المستفيد مباشرة بواسطة رسالة نصية باستلام السلفة فورا “.

واكد المصرف ، ادخال الأنظمة الالكترونية الحديثة في هذه الخدمة والمنتجات الاخرى.