الرافدين يقبل قطعة الارض من الدار المهدم في منح 50 مليون للبناء

المستقلة/ كشف مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن قبوله قطعة الارض من الدار الذي تم هدمها في منح قروض 50 مليون دينار للبناء .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت المستقلة نسخة منه ان ” المصرف وافق على قبول قطعة ارض من دار المواطن الذي تم هدمها مع بقاء جنس العقار ( دار سكن) في منح قرض 50 مليون دينار للبناء”.

واضاف ان “المصرف اشترط ان تكون قطعة الارض السكنية باسم المواطن صاحب القرض وان تكون على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف”.

يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف مختلفة للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.