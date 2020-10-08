الرافدين يعلن عن مباشرة فروعه بالدوام الرسمي اليوم لاستكمال صرف رواتب الموظفين

الرافدين يعلن عن مباشرة فروعه بالدوام الرسمي اليوم لاستكمال صرف رواتب الموظفين

المستقلة /-اعلن مصرف الرافدين عن مباشرة فروعه في بغداد والمحافظات بالدوام الرسمي اليوم لاستكمال صرف رواتب الموظفين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه “بناء على توجيهات وزير المالية ومتابعة واشراف من قبل مدير عام المصرف فان فروع المصرف في بغداد والمحافظات مفتوحة لتسلم وصرف رواتب موظفي دوائر الدولة”.

واشار الى انه “تم رفع رواتب العديد من دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف خلال اليومين الماضيين ولحاملي بطاقة الماستر كارد”.

واوضح ان “المصرف مستمر في تزويد فروعه بالمبالغ اللازمة لإنجاز عملية صرف الرواتب وتوزيعها على الموظفين بسهولة وبدون اَي عوائق”,