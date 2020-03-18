الرافدين يعلن عن توزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على الشرطة الاتحادية

المستقلة … اعلن مصرف الرافدين عن توزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي الشرطة الاتحادية ومديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “تم توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي الشرطة الاتحادية ومديرية حماية المنشآت والشخصيات والقواطع التابعة لها”.

واشار الى انه “سيتم صرف الرواتب الشهرية الكترونيا ومن ثم التقديم على السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى التي اعلن عنها المصرف مؤخرا”.

وأضاف ان “المصرف مستمر في توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وموظفي وزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف وعلى شكل وجبات”.