الرافدين يعلن عن  إنجاز إجراءات صرف رواتب أغلب موظفي لشهر تموز

(المستقلة) .. أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، إنجاز إجراءات صرف رواتب أغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر تموز.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى المستقلة نسخة منه، إن “إجراءات توزيع المستحقات المالية لأغلب موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم على مصرفنا، قد تمت عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني”.

وأضاف، أن “ملاكات الإدارة العامة وفروعها استنفرت جهودها في الإسراع بإنجاز صرف الرواتب إلكترونياً، وحرصاً من المصرف على صرف المستحقات المالية لمستحقيها ومن أي مكان يتواجدون فيه”.