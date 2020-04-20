الرافدين يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين

المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين عن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين في فروعه المخصصة لذلك.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف اوعز لفروعه بالمباشرة في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمنح تلك الأموال”.

واشار الى ان “المصرف مستمر في التزاماته المالية تجاه المواطنين والمتعلقة بصرف الاموال والمستحقات الاخرى مع اتخاذ اساليب الوقاية الصحية وبما لا يتعارض مع مقررات خلية الازمة وتوجيهات وزارة المالية”.