الرافدين يعلن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وفق جداول محددة

(المستقلة)… أكد مصرف الرافدين يوم الاربعاء استمراره في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وفق جداول محددة وعن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم ان اجهزة السحب النقدي تعمل بانتظام ولَم تتأثر بانقطاع الانترنت، مشيرا الى انه بإمكان المواطنين والموظفين سحب المبالغ الخاصة بهم من فروع المصرف في عداد والمحافظات وبدون اَي عوائق تذكر.

ونوه البيان الى ان المصرف اعتمد نظام خدمة إلكتروني في الصرف.

هذا واقدمت الحكومة الاتحادية على شبه تعطيل خدمات الانترنت على وقع التظاهرات التي تشهدها محافظات وسط وجنوب البلاد المطالبة بتحسين الواقع المعيشي والخدمات والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري والاداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها.(النهاية)