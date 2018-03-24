الرافدين يعلن إطلاق سلفة الخمسة ملايين دينار لموظفي التربية

(المستقلة)… اعلن مصرف الرافدين اليوم السبت عن إطلاق الدفعة الاولى من سلفة الخمسة ملايين دينار لموظفي مديرية تربية الكرخ الاولى.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقته (المستقلة)… انه تم صرف الدفعة الاولى من سلفة الخمسة ملايين دينار لنحو 959 موظف من مديرية تربية الكرخ الاولى.

واشار البيان الى ان الصرف تم عن طريق البطاقة الالكترونية الخاصة بالموظف وذلك بعد ابلاغه بواسطة رسالة نصية عبر هاتفه تخطره فيه بامكانية استلام السلفة عبر بطاقته الالكترونية، داعياً المشمولين بالسلفة الى زيارة فروع المصرف لغرض تسلم السلفة بدلا من التوجه لمنافذ الصرف الخاصة. (النهاية)