الرافدين يطلق سلفة 25 ملين دينار العراقي عبر الهاتف المحمول

المستقلة ..وجه مصرف الرافدين موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف بالتقديم على سلفة ٢٥ مليون دينار عن طريق المنصة الالكترونية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه “تم إطلاق المنصة الالكترونية للموظفين الراغبين بمنح سلفة ٢٥ مليون دينار حيث بإمكان الموظف التقديم عليها عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي https://qi.iq/loans “.

واشار الى ان “المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على السلفة”.