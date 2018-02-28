الرافدين يطلق سلفة لموظفي وزارة التربية الكترونيا

( المستقلة ) … اعلن مصرف الرافدين، عن اطلاقه سلفة خمسة ملايين دينار لموظفي وزارة التربية الكترونيا ، مؤكدا انه ‘سيتم اعتماد نظام البصمة الالكترونية في منح سلفة الموظفين .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخه منه اليوم الاربعاء ، انه ‘تم اطلاق سلفة خمسة ملايين دينار لموظفي ومعلمي ومدرسي وزارة التربية ومديريتي الكرخ الاولى والرصافة الاولى عن طريق ادوات الدفع الالكتروني’ .

واضاف انه ‘تم اعتماد نظام البصمة الالكترونية في منح سلفة الموظفين وسيتم شمول مديريات اخرى في الايام المقبلة’.