الرافدين يصرف الدفعة الثانية من سلف المتقاعدين والمضمونين

(المستقلة) … أعلن مصرف الرافدين عن صرف الدفعة الثانية من سلف العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثلاثة ملايين دينار.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “تم صرف الدفعة الثانية من سلفة العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثلاثة ملايين دينار لنحو 418 متقاعداً”.

وأوضح البيان ان “صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها”.(النهاية)