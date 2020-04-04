الرافدين يستكمل اجراءات صرف رواتب موظفي اغلب دوائر الدولة لشهر آذار

المستقلة .. اعلن مصرف الرافدين ، استكماله اجراءات صرف رواتب اغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر آذار تزامنا مع فرض حظر التجوال المطبق في البلاد .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت ، انه “تم توزيع المستحقات المالية لأغلب موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم على مصرفنا عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني” .

وأضاف ان ملاكات الإدارة العامة وفروعنا استنفرت جهودها في الأسراع بأنجاز صرف الرواتب الكترونيا بعد ان أوعزت خلية الأزمة باستئناف عمل المصارف للقيام بتوزيع الرواتب وذلك بالرغم من تعطيل الدوام و حظر التجوال”، مؤكدا ان “المصرف حرص على عدم تاخير صرف المستحقات المالية لمستحقيها في الوقت المحدد لها”.

وكان مصرف الرافدين قد وجه في 22 اذار 2020 فروعه العاملة في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي غدا لتوزيع رواتب موظفي الدولة .