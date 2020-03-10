الرافدين يسترجع نحو 595 مليون دينار من المتلكئين خلال شهر الماضي

المستقلة … اعلن مصرف الرافدين حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خلال شهر شباط الماضي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “حصيلة الاموال بلغت مجموعها اكثر من 595,682,202 (خمسمائة وخمسة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومئتان واثنان دينار لاغيرها”.

واشار الى ان “المصرف مستمر في اجراءاته الحثيثة في استرجاع اموال المصرف من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الاموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الاساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك”.