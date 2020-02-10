الرافدين يحذر من جهات تدعي ارتباطها مع المصرف في منحها السلف والقروض

المستقلة .. حذر مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، من جهات تدعي ارتباطها مع المصرف في منحها السلف والقروض .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته المستقلة، ان هناك أشخاص تحاول زج اسم المصرف في منحها السلف والقروض للمواطنين والموظفين او وجود شركات ومكاتب تنتحل اسم المصرف في موضوع الترويج وإكمال معاملات المواطنين المتعلقة بالسلف والقروض .

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واشار، الى ان الجهة الوحيدة في التقديم على السلف والقروض يكون عن طريق فروع المصرف حصرا والمنتشرة في بغداد والمحافظات، كما دعا المصرف الى الاتصال بهاتف شكاوى المصرف للإبلاغ عن اَي جهة تدعي بذلك والرقم المخصص 07901940112