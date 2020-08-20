الرافدين يحذر منتسبي الداخلية من وجود مكاتب وهمية لمنح السلف

المستقلة /- حذر مصرف الرافدين منتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها من مكاتب أهلية وجمعيات وشركات ومكاتب المنافذ الخاصة التي تزعم منحها السلف الشخصية لقاء ضمانات بطاقة الماستر كارد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، ان “هناك جهات وأشخاص ومكاتب أهلية وشركات وجمعيات تدعي منح السلف والقروض لمنتسبي الداخلية بالتعاون مع المصرف والتقديم عليها لقاء ضمانات الماستر كارد اضافة الى مبالغ مالية”.

واشار المصرف الى ان “هذه الجهات غير قانونية وغير شرعية وان الوسيلة الوحيدة والقانونية هي مصرف الرافدين وفروعه والتقديم على السلف يكون عن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans “.