الرافدين يحذر …جهات تدعي ارتباطها مع المصارف الحكومية تمنح القروض

المستقلة/ – أكدت وزارة المالية أن مصرف الرافدين حذر الزبائن من التعامل مع الجهات غير الرسمية التي تدعي ارتباطها مع المصارف الحكومية في منح السلف والقروض.

وأوضح بيان للوزارة، تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاثنين ، أن “التقديم على هذه السلف يكون عن طريق الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans ، موضحا “أما التقديم على القروض يتم عن طريق فروع المصرف حصراً ، والمنتشرة في بغداد والمحافظات “.

ولفت البيان الى ان “مصارفنا تمارس دوراً رقابياَ مهماً ومتابعة حثيثة لتقديم أفضل الخدمات والنشاطات المصرفية بالإضافة إلى خدمة الزبائن”.

يذكر أن مصرف الرشيد شكل فرق عمل للتسويق الميداني في المحافظات لتقديم خدماتهم المصرفية التي تسهل خدمة الزبائن.