الرافدين يحذر المواطنين من عدم تسديد مابذمتهم من اقساط القروض

المستقلة /- دعا مصرف الرافدين المواطنين الى مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية للقروض مشددا انه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للذين يتخلفون عن التسديد من الاقساط الشهرية للقروض”.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم السبت ، ان “المصرف سبق وان اعلن عن تأجيل استيفاء قروض القطاع الخاص للمواطنين بسبب فايروس كورونا والتداعيات التي رافقت هذه الازمة ماليا واقتصاديا. مشيرا الى انه وبعد انتهاء فترة الامهال فعلى المواطنين العودة الى تسديد ما بذمتهم من الدفعات الشهرية للاقساط المترتبة عليهم .

كما وجه المصرف فروعه كافة الى متابعة وحث الزبائن على ضرورة معاودة تسديد اقساط المبالغ الشهرية من القروض”.

واوضح انه: تم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للذين يتخلفون عن التسديد من الاقساط الشهرية للقروض”.