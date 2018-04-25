الرافدين يحدد منح مبلغ القروض 25 الى 40 مليون دينار بشرط شراء السيارات بالتقسيط

(المستقلة) …. حدد مصرف الرافدين، شروط منح مبلغ القروض للمواطنين والموظفين لشراء سيارات حديثة بالتقسيط.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، انه “تم تحديد نوع القرض الممنوح لشراء السيارات بالتقسيط من فروع المصرف المنتشره في بغداد والمحافظات”.

وأشار البيان الى ان “مبلغ القرض الـ 20 مليون دينار يكون بضمان كفالة موظف مدني من دوائر الدولة ومازاد عن هذا المبلغ ولغاية 25 مليون دينار يكون بضمان كفالة موظفين مدنيين اثنين من دوائر الدولة”.

وأضاف ان “مبلغ القرض الذي يزيد عن 25 مليون دينار ولغاية 40 مليون دينار يكون بضمان رهن عقار ( دار او قطعة ارض سكنية) ” مشيرا الى ان “مدة القرض خمس سنوات بضمنها ثلاثة اشهر إمهال”.

وكان مصرف الرافدين، أعلن الأحد الماضي، عن إطلاقه قروض شراء سيارات حديثة بكافة انواعها للمواطنين والموظفين بالتقسيط عن طريق فروعه المخصصة لذلك.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه تم اختيار عدد من الشركات لانجاز هذا المشروع وفق المواصفات العالمية وهي شركات ” ابداع البعاج، عطاء الرحمن، الشركة المتحدة لتجارة السيارات، سما الغربية، وهج الثريا، نهج العراق، شيرين ، انوار بابل، ساز، طريق الاقواس، الشركة العامة لتجارة السيارات والمعدات، الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن”.

وأشار الى ان “بعض هذه الشركات تختص بالسيارات الكوري والياباني والصيني والاميركي “.