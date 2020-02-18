الرافدين يتخذ كافة الاساليب القانونية بحق من تخلف عن تسديد اقساط القروض

المستقلة … أكد مصرف الرافدين المضي في استرداد أمواله من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من مبالغ او اقساط شهرية متأخرة جراء القروض التي تم اتخاذها من المصرف.

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وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “المصرف مستمر في متابعة امواله من زبائنه المتلكئين الممتنعين عن دفعها وفقا للشروط والإجراءات القانونية”.

وأشار الى “وجود متابعة حثيثة لهذا الموضوع وقد أسهم باسترجاع أكثر من 16 مليار دينار في عام 2019 والمصرف اتخذ كافة الاساليب القانونية بحق من تخلف عن تسديد أموال المصرف”.