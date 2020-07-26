الرافدين يباشر بتوزيع رواتب شهر تموز للوزارات والمؤسسات الموطنة رواتبهم

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين ، عن مباشرته بتوزيع رواتب وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، انه “تمت المباشرة بتوزيع رواتب موظفي وزارات ومؤسسات الدولة من الذين وصلت صكوك وتمويل رواتبهم والتخصيص المالي لدى المصرف”.

واضاف انه “بإمكان الموظفين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه”.