الرافدين يباشر بتوزيع رواتب شهر تموز للوزارات والمؤسسات الموطنة رواتبهم
المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين ، عن مباشرته بتوزيع رواتب وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، انه “تمت المباشرة بتوزيع رواتب موظفي وزارات ومؤسسات الدولة من الذين وصلت صكوك وتمويل رواتبهم والتخصيص المالي لدى المصرف”.
واضاف انه “بإمكان الموظفين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه”.
التعليقات مغلقة.