الرافدين يؤكد توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، عن توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب ، مؤكدا انه بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء ، إنه “تم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.

وأضاف البيان، أنه “بإمكان المتقاعدين تسلم رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من منافذ الصرف وفي أي مكان يتواجدون فيه”.