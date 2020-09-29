الرافدين : قبول كفالة منتسبي الداخلية والدفاع في السلف والقروض

المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين وهو احد اكبر المصارف الحكومية في العراق ، قبول كفالة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في منح السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى .

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمصرف تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، انه تقرر قبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ممن يحملون بطاقة الماستر كارد الصادرة من المصرف حصرا .

واشار الى انه يمكن قبول تعهد دائرة الكفيل لمن لم تصدر له بطاقة الكترونية شرط ان يكون سكن المقترض والكفيل في نفس المحافظة والفرع المانح للقرض.

“مصرف الرافدين“