الرافدين: فروعنا مازالت تستقبل بعض الموظفين والمتقاعدين لصرف رواتبهم  

المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين ان فروعه في بغداد والمحافظات مازالت مستمرة في استقبال بعض الموظفين والمتقاعدين الذين يرومون صرف رواتبهم عن طريق البطاقات الالكترونية فضلا عن المستحقات المالية الاخرى.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “فروعه ومنذ توجيه خلية الأزمة بالإيعاز للمصارف باستئناف العمل لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين فانها شرعت بفتح ابوابها لإنجاز الأعمال المناطة بها واستقبلت الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المنافذ الخاصة لصرف مستحقاتهم” مشيرا الى ان “المصرف حرص على تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية وبالشكل الذي لا يؤدي الى وجود تجمعات حفاظا على سلامة المواطنين”.