الرافدين : شمول منتسبي الدفاع بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى

المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين عن شمول منتسبي وزارة الدفاع الموطنة رواتبهم ، حاملي بطاقة الماستر كارد ،

بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمصرف الرافدين تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم الاحد ، ان منتسبي وزارة الدفاع ، باختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الالكترونية ، فانهم مشمولون بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى التي يمنحها المصرف”.

واوضح البيان :” ن الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الدفاع تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين تحديدا”.