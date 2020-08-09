الرافدين : شمول منتسبي الدفاع بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى
المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين عن شمول منتسبي وزارة الدفاع الموطنة رواتبهم ، حاملي بطاقة الماستر كارد ،
بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمصرف الرافدين تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم الاحد ، ان منتسبي وزارة الدفاع ، باختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الالكترونية ، فانهم مشمولون بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى التي يمنحها المصرف”.
واوضح البيان :” ن الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الدفاع تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين تحديدا”.
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