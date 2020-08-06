الرافدين : شمول منتسبي الداخلية بخدمة سلفني وبدون فوائد

المستقلة … قرر مصرف الرافدين شمول منتسبي تشكيلات وزارة الداخلية بخدمة سلفني التي تمنح للمنتسب وتستقطع من راتبه الشهري ومن دون فوائد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، “تم شمول مديرية شرطة الكهرباء واللواء العاشر شرطة حدود ومديرية الدفاع المدني بخدمة سلفني التي تم اطلاقها مؤخرا وتستقطع بعد ذلك عند استلام الموظف راتبه الشهري مباشرة”.

وأضاف انه “بإمكان المنتسبين الدخول على الرابط الالكتروني والتقديم على السلفة مباشرة https://qi.iq/loans”.