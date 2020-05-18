الرافدين سيتم صرف رواتب الموظفين حال وصول التخصيص المالي لكل دائرة

المستقلة. ..أعلن مصرف الرافدين انه سيباشر بصرف رواتب موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على مصرفنا لشهر ايار حال وصول التخصيص المالي لكل دائرة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف سيباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الموطنة على المصرف لشهر ايار والأشهر اللاحقة حال وصول التخصيص المالي فيما يخص دوائر التمويل المركزي”.

واضاف “أما فيما يتعلق بدوائر التمويل الذاتي فسيتم صرف الرواتب وفق التوجيهات التي سترده من الجهات المعنية”، مشيرا الى ان “المصرف جهة تنفيذية في عملية الصرف”.