الرافدين : توطين رواتب موظفي عدد من الوزارات ومنحهم بطاقة الماستر كارد الدولية

المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين عن توطين رواتب موظفي عدد من وزارات ودوائر الدولة ومنحهم بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم السبت ، انه “تم توطين رواتب عدد من موظفي وزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم البطاقة الالكترونية واستلام رواتبهم الشهرية عبرها”.

واشار الى انه “بإمكان حاملي الماستر كارد الاستفادة من المميزات والخدمات المالية التي اطلقها المصرف مؤخرا والاستفادة من تلك البطاقة في التسوق والشراء من الأماكن والمراكز التجارية الأخرى”.