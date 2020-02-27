الرافدين :تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات عبر الماستر كارد

المستقلة … أعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”.

واشار الى ان “المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة”.