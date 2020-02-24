الرافدين : تم توزيع الماستر كارد على نحو 52 مديرية ودائرة تابعة لوزارة الداخلية

المستقلة … اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، ان نحو 52 مديرية ودائرة تابعة لوزارة الداخلية تم شمولهم ببطاقات الماستر كارد الدولية الصادرة من قبل المصرف.

اقر المزيد : مصرف الرافدين يعلن عن استعداده لتمويل الشركات الاستثمارية والمستثمرين

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنه “تم توزيع بطاقات الماستر كارد على نحو 52 مديرية ودائرة تابعة لوزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف”.

وأشار المصرف الى انه “سيقوم باستكمال عملية التوزيع للوجبات الاخرى خلال هذا الاسبوع”.

واوضح انه “سيتم رفع راتب المنتسب واستلامه شهرياً على بطاقة الماستر في آذار المقبل فضلا عن الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف عبر بطاقة الماستر من سلف وقروض وخدمات اخرى”.