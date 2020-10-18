الرافدين باشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ الخاصة

المستقلة / – أعلن مصرف الرافدين عن صرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان المستقلة اليوم الاحد ,  إن “المصرف باشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ في فروعه المنتشرة”.
وأشار إلى أن “العديد من اصحاب المنافذ وبعد نفاذ السيولة المالية لديهم نتيجة إقبال الموظفين والشرائح الاخرى على سحب رواتبهم خلال أيام العطل الحالية قدموا الى بعض فروعنا لاستلام اموالهم ومواصلة تقديمهم الخدمات المالية للموظفين والمواطنين والمتقاعدين”.

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