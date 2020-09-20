الرافدين النيابية : الدوائر الوسطية ستكون هي الحل الاكثر قبولا في الانتخابات المقبلة

المستقلة / … كشف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، ان الدوائر الوسطية ستكون هي الحل الاكثر قبولا في الانتخابات المقبلة، مبينا ان هناك مخاوف من الدوائر المتعددة من قبل بعض الجهات.

وقال كنا في تصريح متلفز تابعته المستقلة ، انه ” لربما الذهاب الى الدوائر الوسطية في الانتخابات المقبلة وان هناك مخاوف من الدوائر المتعددة من قبل بعض الجهات “.

وتابع ان “الدوائر المتوسطة في الانتخابات هي الأقرب الى التصويت في مجلس النواب وان تطبيق نظام البايومتري في الانتخابات سيحد كثيرا من التزوير لا سيما ان ملايين البطاقات تم بيعها”.