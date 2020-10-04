الرافدين : التقديم على قروض الترميم يكون حسب الرقعة الجغرافية

الرافدين : التقديم على قروض الترميم يكون حسب الرقعة الجغرافية

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، أن التقديم على قروض الـ50 مليوناً للموظفين و 30 مليوناً للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، أن “نسبة فائدة قروض 50 مليون دينار لترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين و30 مليون دينار للمواطنين تصل إلى 5 بالمئة”.

ودعا المكتب، المواطنين والموظفين إلى “زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات الجديدة التي تم وضعها بخصوص قروض تأهيل وترميم الدور السكنية”، موجهاً “فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على تلك القروض”.