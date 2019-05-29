الرافدين : التعليمات الخاصة بمنح قروض 50 مليون لتمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية

(المستقلة) … اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن التعليمات الخاصة بمنح قروض 50 مليون لتمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية.

وادناه نص التعليمات:

اولا:

أ‌-الحد الاعلى لمبلغ القرض ( 50 ) مليون دينار بضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض ( رهناً تأمينياً ) من الدرجة الاولى لصالح مصرفنا كضمان القرض شرط ان تغطي قيمته التقديرية ( مبلغ القرض + 30% )”.

ب‌- او يتم منح مبلغ ( 25 ) مليون دينار بضمان كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا على ان يغطي ( 50 % ) من راتبه الكلي ( مبلغ القسط + الفائدة ) ويتم التنسيق مع شعبة البطاقات الالكترونية للتأكد من توطين راتب الكفيل.

2-مدة القرض ( 5 ) سنوات بواقع ( 60 ) شهر مع فترة الامهال لمدة ( 3 اشهر ).

3-يتم تسديد الاقساط شهريا بعد انتهاء مدة الامهال ( قسط + فائدة )”.

4- تقديم اجازة ممارسة المهنة وكتاب تأييد يؤيد فيه ان مقدم الطلب صاحب مختبر او مذخر يمارس عمله ونسخة من هوية ( نقابة الكيميائيين العراقيين) لاصحاب المختبرات وهوية نقابة الصيادلة فيما يخص اصحاب المذاخر الطبية.

5- يتم اجراء الكشف الموقعي من قبل اللجنة المختصة في الفرع على المختبرات والمذاخر وبمعدل مرة واحدة خلال السنة على ان يكون تاريخ اجراء الكشف بتاريخ منح القرض ويتم التاييد من مدير الفرع باشغال المختبر او المذخر من قبل المقترض.

6-في حالة التاخير عن سداد اقساط القرض يتم احتساب فائدة تأخيرية.

7-اجراء الاستعلام من البنك المركزي العراقي وتقاطع المعلومات وحسب الضوابط .

8-اجراء الكشف على العقار المقدم كضمان من قبل لجنة الكشف ويتحمل طالب القرض كافة رسوم الرهن حسب الضوابط والتعليمات.

9-التأكد من صحة صدور كافة المستمسكات او المستندات المقدمة وحسب الضوابط.

10- يتحمل المقترض كافة الرسوم والاجور والمصاريف المتعلقة بالقرض.