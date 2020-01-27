الرافدين : اطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة عبر الماستر كارد

المستقلة … اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، اطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان في بيان تلقته المستقلة، انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لنحو 1000 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية.

وأوضح البيان، ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.