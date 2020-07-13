الرافدين : إطلاق رواتب المعينين الجدد على ملاك تربية بغداد

المستقلة … اعلن مصرف الرافدين عن إطلاق رواتب المعينين الجدد على ملاك بعض مديريات التربية في بغداد ، مشددا ، على ان “الصرف جاء بعد وصول التمويل والتخصيص المالي والإشعار الخاص بهم .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته المستقلة اليوم الاثنين , لقد “تم صرف رواتب المعينين الجدد على ملاك بعض مديريات التربية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية”.

واشار البيان الى ان “الصرف جاء بعد وصول التمويل والتخصيص المالي والإشعار الخاص بهم الى المصرف الذي قام بدوره برفع رواتبهم الكترونيا”. لافتاً الى انه “بإمكان الموظفين استلام رواتبهم في اي مكان يتواجدون فيه”.