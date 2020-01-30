الرئيس بري: صفقة القرن رشوة بمال عربي

المستقلة / قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي إن “صفقة القرن” تجهض آخر ما تبقّى من الحلم الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي بيان صحفي رصدته المستقلة وصف بري الصفقة بأنها رشوة لبيع الحقوق والسيادة والكرامة والأرض العربية الفلسطينية بمال عربي.

وأضاف قائلا نؤكد مجدداً أن لبنان واللبنانيين لن يكونوا شهود زور في حفلة الإعدام الجديدة للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وفي مقدمها حق العودة ولن يقبل تحت أي ظرف أن يكون شريكاً ببيع او مقايضة اياً من هذه الحقوق بثلاثين من الفضة.

وأضاف أن الصفقة بقدر ما تمثل دعوة صريحة لتصفية القضية الفلسطينية يجب أن تكون مناسبة لكل الأحرار في عالمنا العربي والإسلامي بشكل عام وللشعب الفلسطيني بشكل خاص من أجل إعادة إنتاج قوتهم المتمثلة بتصليب الوحدة الوطنية والمقاومة خياراً وحيداً لتحرير الأرض ولحفظ آخر ما تبقى من كرامة عربية