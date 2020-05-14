الرئيس اللبناني يدعو للصلاة اليوم ليحمي الله البشرية من خطر وباء ” كورونا “

(المستقلة).. وصف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون دعوة “اللجنة العليا للأخوة الإنسانية” تكريس هذا اليوم 14 ايار للصلاة والصوم والدعاء واعمال الخير كل في مكانه، وبحسب دينه او معتقده، ليحمي الله البشرية من خطر وباء كورونا ،بأنها “مبادرة نابعة من القلب والضمير، حظيت برعاية الاب الاقدس البابا فرنسيس وسماحة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب”.

وانها “تأتي من صلب أهداف المبادرة التي أطلقها الرئيس عون واقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضية بإنشاء “اكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار” في لبنان للمساهمة في بناء حضارة انسانية قائمة على قبول الاخر ايا كان انتماؤه ومعتقده والاغتناء المتبادل بالاختلاف كحق وبالتنوع كضمانة”.

ودعا عون اللبنانيين في هذا اليوم إلى المشاركة في الصلاة ، “لانها درع المؤمن وقبلة غير المؤمن في توقه إلى المطلق”.