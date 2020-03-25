الرئيس اللبناني يدعو اللبنانيين إلى رفع الدعاء لدرء خطر كورونا

(المستقلة).. دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين الى ان يكون عيد بشارة السيدة العذراء الذي يصادف اليوم، مناسبة للدعاء إلى القدير “على نية ترسيخ وحدتنا الوطنية بعدما ثبت للجميع أن وحدتنا الوطنية هي درعنا الحامي في المحن والصعاب”.

واشار عون في رسالة وجهها اليوم الى اللبنانيين لمناسبة عيد البشارة الى ان هذه المبادرة “رسالة جامعة مسيحية-إسلامية نرفعها من لبنان للعلي على نية وطننا وشعبه وشعوب الأرض قاطبة نلتقي فيها مع الخيرين حيثما كانوا لدرء خطر وباء الكورونا الفتاك عن البشرية فتعود دورة الحياة في أقرب وقت إلى طبيعتها”.

وقال ” لسنوات مضت توافقنا على جعل عيد بشارة السيدة العذراء بما يحمل من معان روحية وانسانية عيداً وطنياً جامعاً للمسيحية والاسلام على قيم التآخي والتضامن والوحدة الإنسانية”.

واكد أن مناسبة احياء هذا العيد طالما شكلت “مساحة تلاق مسيحي-إسلامي مشترك تتلى في خلالها صلوات مشتركة تستلهم معاني العيد، ونرفعها كلبنانيين، مسؤولين روحيين ومدنيين ومؤمنين، من لبنان إلى العالم، تأكيداً لرسالة العيش معاً وبناء حضارة انسانية جامعة اللتين ميّزتا وطننا بوجه كافة أشكال التطرف الديني واقصاء الآخر المختلف”.

ونوه عون الى أن احتفاليات هذا العيد الوطني الجامع تغيب اليوم، “بسبب تفشي وباء كورونا على الصعيدين المحلي والدولي”.

ودعا اللبنانيين،وهم ملتزمون الحجر المنزلي، إلى “أن يعمد الآباء والاجداد إلى قراءة نص إنجيل القديس لوقا حول بشارة العذراء مريم، ونص البشارة وفق ما ورد في القرآن الكريم، إلى احفادهم وأبنائهم. فيكون بذلك اليوم، يوم نرفع فيه الدعاء إلى القدير على نية ترسيخ وحدتنا الوطنية من الأجداد بناة الماضي والحاضر إلى الأبناء بناة المستقبل. وهو اكثر ما نحن بحاجة اليه بعدما ثبت للجميع أن وحدتنا الوطنية هي درعنا الحامي في المحن والصعاب”.

وشدد على أن “هذه المبادرة أيضاً، رسالة جامعة مسيحية-إسلامية نرفعها من لبنان للعليّ على نية وطننا وشعبه وشعوب الأرض قاطبة، نلتقي فيها مع الخيّرين حيثما كانوا لدرء خطر وباء الكورونا الفتّاك عن البشرية، فتعود دورة الحياة في أقرب وقت إلى طبيعتها”.