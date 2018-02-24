الرئيس الفرنسي يدعو العبادي لرفع الحظر الدولي عن مطارات كوردستان

(المستقلة)… دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى رفع الحظر الدولي عن مطارات إقليم كوردستان و صرف الاستحقاقات المالية للإقليم.

ودعا ماكرون في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع رؤساء 27 دولة أوروبية في بروكسل، العبادي الى الإسراع في رفع الحظر عن الرحلات الدولية امام مطارات الإقليم.

وأضاف انه ينبغي للحكومة العراقية صرف الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان”، معربا عن تمنياته بان تحل جميع المشاكل والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد قبل موعد الانتخابات المقرر اجراؤها في أيار المقبل.(النهاية)