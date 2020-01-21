الرئيس السيسي يلتقي رئيس الكونغو

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

“التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع السيد فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في اطار مشاركة سيادته في “قمة أفريقيا بريطانيا” للاستثمار بلندن.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالكونغو الديمقراطية، مؤكداً سيادته حرص مصر على الارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، فضلاً عن الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات الممكنة للكونغو الديمقراطية.

من جانبه؛ اعرب الرئيس “تشيسيكيدي” عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية لا سيما في إطار المجالات التنموية المختلفة، ومشيداً في هذا الصدد بالدور البارز بقيادة السيد الرئيس خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الافريقي في تعزيز العمل الافريقي المشترك والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي لدول القارة وطرح الشواغل الافريقية ومبادرات التعامل معها علي كافة المحافل الدولية، مما اكسب قضايا القارة قوة دفع واهتمام دولي لافت.

وعلي الصعيد الثنائي، أشاد الرئيس الكونغولي بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية بعيداً عن أي دوافع شخصية، والمساندة الدبلوماسية الحثيثة لها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، مستعرضاً في هذا الصدد التطورات الخاصة بالمسار السياسي في البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أعرب عن تقدير مصر العميق لحرص الرئيس “تشيسيكيدي” على تعزيز العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة، مشيداً سيادته في هذا الصدد بموقف الكونغو الديمقراطية المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات مياه النيل، ومؤكداً أن مصر ستواصل العمل على دعم الشعب الكونغولي الشقيق سياسياً وتنموياً لضمان الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، سواء في إطار الاتحاد الأفريقي أو من خلال أطر التعاون الثنائي القائمة.