الرئيس السيسي يكتسح انتخابات الرئاسة ويلقي خطابا للشعب المصرى

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات،اليوم الاثنين، النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2018

وذكرت الهيئة، في مؤتمر صحفي، أن عدد من لهم حق التصويت بلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم في الخارج 157 ألف و60 ناخبا، عدد المصوتين في الداخل 24 مليون و97 ألف و92 ناخبًا، عدد من صوتوا في الداخل والخارج 24 مليون و254 ألف و152 ناخبًا بنسبة 41.05%.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة بلغ 22 مليون و491 ألف و921 صوتا بنسبة 92.73%، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و762 ألف و231 صوتا بنسبة 7.27%.

وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ21 مليون و835 ألف و387 صوت بنسبة 97.08%، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 656 ألف و534 صوت بنسبة 2.92%

وعقب اعلان النتيجة القي الرئيس السيسي خطابا بمناسبة بدء ولايته الثانية

فيما يلي نص كلمة السيد الرئيس بمناسبة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية:

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بسم الله الرحمن الرحيم

شعـب مصـر العظيـم ..

أيها الشعب الأبى الكريم .. الذى يثبت فى كل وقت وحين أنه شعب نابض بالحياة .. وقادر على تحدى التحدى ذاته .. شعب قادر على إنفاذ إرادته الحرة وإعلائها فوق أية أهـواء أو مصالـح .. إلا مصالح الوطن وغاياته.. أتحدث إليكم اليوم مجددا معكم عهد الصدق والشفافية .. الذى عاهدتكم عليه وأتجرد فى خطابى إليكم من قواعد اللغة الرسمية، أو التراكيب اللغوية المعتادة .. سأحدثكم بمشاعر الفخر والاعتزاز التي أحاطتنى .. وأنا أتابع عن كثب مشاهد احتشادكم أمام لجان الاقتراع .. ولم يكن احتشادكم بهذه الصورة الوطنية المبهرة .. من أجل اختيار شخص يرأس الدولة .. بل كان احتشادا لتجديد العهد على مسار وطنى .. انحاز أبناؤه له وقرروا الاستمرار فى خوض معركتى البقـاء والبناء.

أبنــاء مصر الكــرام ..

إن فخرى واعتزازى بكم مسألة راسخة فى يقينى .. وثقتى فى عبقرية الأمة المصرية لا تحتمل الشك أو التأويل .. وعلى الدوام كانت اختياراتى الوطنية المنحازة لإرادة المصريين نابعة من هذه الثقة .. ومن يقينى بأننا أمة عظيمة تستشعر الصدق وتصدقه .. بمقدار ما تستشعر كذب من يتاجر بأحلامها ومستقبلها وتثور عليه.

وأقـول لكم بكـل الصـدق والتجــرد .. إن كـل التحديـات الـتى واجهنـاهـا .. وكـل المشكلات التي اقتحمناهـا .. وكـل الأزمات التى عبرناها .. كان السـر

فى تحقيق الانتصار عليها .. هو الرهان الصادق على عبقرية هذا الشعب ..

وثراء خلفيته الحضارية والثقافية .. وتاريخــه الممتـد بامتـداد الحضـارة ذاتهـا .. ولم يخـب رهانى على المصريين يوما .. ولم يخذلنى إخلاصهم وحماسهم وتجردهم .. واستنهضنا سويا قدرات الأمة بكل مكوناتها وأعمدتها .. وها هو الوطن العظيم يرسم لنا وبنا لوحة وطنية رائعة .. مرة أخرى لوحة لم يستثنى منها أحد .. وكان مشهد الاصطفاف الوطنى لكل أطياف النسيج المصرى .. مبهـرا وباعثـا علـى الأمل. فها هى الأسرة المصرية تتقدم بثبات وطمأنينة .. شبابا مفعما بالحماس والأمل .. وشيوخا يؤدون حق الوطن .. وعمالا يصنعون المجد .. وفلاحين يزرعون الحلم .. وتقدمتهم المرأة المصرية صوت الضمير .. وأيقونة التحدى .. رمز التضحية والصلابة فى مواجهة التحديات .. مما رسخ لدى اليقين بأنها هى أعظم جملة مصرية فى سجل الشرف الوطنى .. وقد كان هذا الاصطفاف الوطنى دليلا دامغا على قوة ومتانة البناء المصرى وصلابته .. فى مواجهـــة ممــن أرادوا هدمــه.

وازدانت تلك اللوحة الوطنية بأبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية .. الذين عقدوا العزم على توفير أقصى درجات التأمين والسلامة .. لجموع الشعب المصرى وحمايتهم .. وهم يعبرون عن إرادتهم٬ وتحت إشراف قضائى كامل من قضاة مصر الأجلاء .. الذين عبروا عن الشفافية والتجرد بكل صـدق وإخـلاص .

شعب مصر العظيم ..

ليس لدى ما أقوله لكم سوى أن أتوجه إليكم جميعا بالتحية والتقدير والاحترام.. على ما بذلتموه وتبذلونه من أجل مصر .. ذلك الوطن العزيز .. وأعدكم وعــد الصدق المبين بأن أظل على عهدى معكم .. مخلصا فى عملى غير مدخر لجهــد .. من أجل رفعة وطننا العظيم .. وساعيا لبناء مؤسساته بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة .. وباحثا عن مكانته بين الأمم .. عاقدا العزم على تحقيق التنمية والاستقرار .. وتوفير الحد اللازم من جودة الحياة لأبنائه .. وأعدكم بأن أعمل لكل المصريين دون تمييز من أى نوع .. فالذى جدد الثقة بى وأعطانى صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك .. فمصر تسع كل المصريين .. مادام الاختلاف فى الرأى لم يفسد للوطن قضية .. والمساحات المشتركة بيننا أوسع وأرحب .. من أيدلوجيات محددة أو مصالح ضيقة .. ولعل العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين .. سيكون على أولويات أجندة العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

وبهذه المناسبة العظيمة أتوجه بالشكر والتقدير للسيد/ موسى مصطفى موسى .. والذى خاض وأعضاء حملته الانتخابية منافسة وطنية شريفة ومتحضرة .. دللت على ما يتمتع به من حس وطنى عال وأداء سياسى راق.

السيـــدات والســـادة ..

إن هذا الوطن العظيم يستحق منا أن نعمل من أجله .. فنزرع له الأمل .. ونصنع له المستقبل .. ونكتب له تفسير حلمه .. ونرسم له طريقا للغد .. يعبر به نحو ما يستحقه ويليق بتضحيات أبنائه .. إن مصر لن يبنيها أو يحميها سوى أبنائها .. هذه نبوءة التاريخ التى ستحققها الجموع مــن أبناء أمتنا .. مردديـن فى كـل وقت وحين:

تحيـــا مصــر … تحيــا مصــــر … تحيـــا مصــر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.