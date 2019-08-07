الرئيس السيسي يفتتح اكبر مجمع للأسمدة في الشرق الاوسط

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

افتتح الرئيس السيسي صباح اليوم مجمع الأسمدة في العين السخنة و قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهدف الرئيسي من إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة هو محاولة لتنفيذ التوصية لتحويل ما لدينا من قدرات من غاز طبيعي ومواد خام لقيمة مضافة يمكن الاستفادة منها فى السوق المصري.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة، اليوم الأربعاء، أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة سيتيح الاستفادة من المواد الخام بدل تصديرها للخارج، لافتا إلى أن الوقت هو المتحكم الرئيسى فى إيجاد فرص عمل للشباب.

وأوضح الرئيس السيسى، أن الشركات تتفق على مدة 7 سنوات لإتمام تنفيذ المشروع مؤكدا: “ولما نضغط عليهم أوى يقولك 5 سنين عن طريق تذليل أى إجراءات بيروقراطية قد تؤخر تنفيذ المشروع”.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، لافتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة، والذى يعد الأضخم من نوعه فى الشرق الأوسط.

ويعد مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة من أكبر المشروعات القومية فى مجال الأسمدة الفوسفاتية فى الشرق الأوسط، ويضم 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويا بتكلفة 12 مليار جنيه، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.